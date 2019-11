Til helga kan du møte «Sinnasnekker'n» på boligmesse i Akerhallen

Nyheter

22.–24. november er det klart for boligmesse i Molde. Kjetil Jacobsen, prosjektleder fra arrangøren Compass Fairs, forteller at de kan by på spennende utstillere, interessante foredrag og konkurranser.

– Her blir det noe for de fleste, enten du skal bygge eller kjøpe ny bolig eller garasje, pusse opp eller bytte ut møbler og interiør, sier han.

Otto Robsahm, bedre kjent som «Sinnasnekker'n» på TVNorge, deltar også på messa. Han skal holde foredrag med tips om oppussing, og skal lede aktivitetene «handygirl og handyman.»

– Dette er to actionspekka konkurranser, og vi gleder oss til å se hva slags utfordringer Otto har funnet på til årets deltakere, sier Jacobsen.

I tillegg blir det også en barnepark, der barna kan drive med morsomme aktiviteter mens foreldrene deltar på messa.