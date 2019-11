Snop og brus til veldedighet slipper avgifter

Nyheter

Produsenter og importører som gir sjokolade og brus til veldedige formål, skal slippe å betale avgifter for dem, har regjeringen besluttet.

– Dette handler om å bruke sunn fornuft. Vi kan ikke ha det slik at produsenter og importører skal kaste varer fremfor å gi dem til et godt formål, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

Det er i første rekke avgifter knyttet til sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker som blir fjernet. Dermed kan julesnop gis bort – avgiftsfritt.

I 2016 ble momsen på veldedige matgaver fjernet, men nylig ble regjeringen gjort oppmerksom på en gløggprodusent som ønsket å gi bort 4.000 flasker julegløgg som var utgått på dato. Det ville imidlertid ha medført avgifter på 32.000 kroner. Alternativet var å tømme flaskene.

Saken førte til at det ble tatt affære, ifølge Jensen, som nå jobber med å få et regelverk på plass.

– Vi vet at ikke alle har råd til alt i julen, derfor gjør matsentralene og frivillige organisasjoner en viktig jobb i å sørge for at flest mulig får en god jul. Det håper jeg blir enklere nå, sier Jensen.