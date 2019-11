Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken

Nyheter

Påtaleleder Audun Kristiansen i felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) opplyser til Nettavisen at politiet kontrollerer opplysningene som kom fram i rettssaken. Han understreker at det ikke er dyptgående undersøkelser, men at de gjøres for å avgjøre om etterforskning skal iverksettes.

I slutten av oktober ble Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til 20 måneders fengsel for forsøk på utpressing av finansmann Kjell Inge Røkke. Dommen er anket.

Iversen sa før rettssaken i et intervju med Nettavisen at han hadde tatt betalte torpedooppdrag for Røkke, og i retten hevdet han at Røkke hadde tilbudt ham 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» den profilerte og straffedømte finansmannen Christer Tromsdal. Røkke har kalt dette absurd, og Tromsdal har betegnet det som en «Donald Duck-historie».

John Christian Elden er bistandsadvokat for Kjell Inge Røkke. Han er glad politiet undersøker saken, og sier det hadde vært uhørt om påstandene hadde blitt stående.

– Nå har retten sagt i dommen at dette bare er oppspinn, så jeg regner med at politiet raskt vil komme til samme konklusjon, sier Elden.

Iversens advokat, Benedict de Vibe håper imidlertid at politiet finner grunn til å starte full etterforskning.