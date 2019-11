Nyheter

Ane Brun er inne på 36. plass på avisas liste over de 50 beste albumene på 2010-tallet. Det melder artisten selv på sin Facebook, sammen med en video der smilet er temmelig bredt.

Verdens beste Ane "When I´m Free" er Ane Brun på sitt beste - og det sier ikke lite.

– Dette er meg etter å ha hoppet opp og ned når jeg først fant det ut som tenker på at albumet mitt "When I'm Free" er nr. 36 på listen over de 50 beste albumene på 2010-tallet, i følge The Independent. Vet du hvor mange album som har blitt sluppet siden 2010?! Og babyen min står på lista, skriver artisten, og legger til:

– Jeg er veldig stolt, for å si det mildt, skriver Ane Brun, og gir samtidig kred til co-produsent Tobias Froberg og alle musikere og involverte i albumet.

Også en annen nordmann har fått plasspå lista, Todd Terje står på 42. plass med It's Album Time fra 2014.

Ellers ser topp 10 slik ut:

10. Robyn - Body Talk, fra 2010

9. A Tribe Called Quest - We Got It From Here... Thank You 4 Your Service, fra 2016

8. Lorde - Melodrama, fra 2017

7. Kendrick Lamar: Damn, fra 2017

6. D'Angelo - Black Messiah, fra 2014

5. Beyoncé - Lemonade, fra 2016

4. Frank Ocean - Channel Orange, fra 2012

3. Lana Del Rey - Born to Die, fra 2012

2. Solange - A Seat at The Table, fra 2016

1. Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly, fra 2015

