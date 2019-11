Torgeir Dahl: – Helt i tråd med aksjonæravtalen

Nyheter

– Jeg er veldig glad for at oppkjøpet har en så brei tilslutning i kommunestyret. Samtidig var det flere som hadde dette i valgkampprogrammet, så jeg er ikke overrasket over enigheten. Min oppfatning er at det har vært en positiv politisk holdning til å beholde Istad lokalt. Men det er klart det varmer. Jeg er glad for dette, sier Torgeir Dahl.