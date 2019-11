Kommunen oppdaterte skolens iPader – slettet innholdet til elever og lærere

Nyheter

Feilen går ut på at alle appene flyttet plassering, og dette førte til at appene avinstallerte seg, for så å installere seg på nytt på IPad-ene hos alle elever og lærere fra 1. til 7.trinn i Molde-skolen.. Oppsettet som var brukt skulle ikke fjerne innhold lagret på iPaden, men sammen med avregistrering av appene lå det en beskjed om å slette tilhørende data på appene, skriver fagseksjon skole i Molde kommune i et informasjonsbrev til foresatte.