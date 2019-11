Unikt skipsprosjekt «99 prosent ferdig»

Nyheter

Wow! Skonnert Ideal er litt av et skue. Seiler opp som en publikumsfavoritt. Man kan først tro at dette er et historiske seilskip som er fantastisk godt ivaretatt, men det viser seg at vi her snakker om et helt unikt nybygg. Skipet er på en visningsseilas, og har virkelig fått mye oppmerksomhet i Molde de siste dagene. Skonnert Ideal er mye å se på sosiale medier. For å høre mer om seilskipet får vi skipper Rune Torgeirson (57) i tale. Han er egentlig Oslo-gutt og opprinnelig utdannet sjøoffiser.