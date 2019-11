Gir ut lokal adventsbok til ettertanke

Nyheter

Det sier Trine Elvsaas Ringstad i en pressemelding. Hun og Hallgeir Ringstad er husfolk på retreat-stedet Åkerlehaugen i Solemdalen i Molde.

Ringstad forteller at boka for hver dag i adventstiden har en kort betraktning og et foto, i en form som inviterer til ettertanke og fordypning. De fleste tekstene er levert av lokale bidragsytere, og følges av lokale motiv foreviget av lokale fotografer.

– Boka passer for alle som ønsker et daglig hvilested i en førjulstid som lett kan preges av kav og stress, sier hun i meldinga.

Redaksjonen har vært Inge Morten Haarstad, Trine Elvsaas Ringstad og Svein Magne Harnes.

Åkerlehaugen er en privat stiftelse i Den norske kirke, og presenterer seg som et retreat-sted for fordypelse i kristen tro, bønn, ettertanke og rekreasjon. Dit kommer grupper og enkeltpersoner til dagsamlinger eller lengre opphold. Hovedhuset har åtte gjesterom, og kapellet ble tildelt Molde kommunes byggeskikkpris i 2002.

PS: «Vandring i advent» skaffes via Åkerlehaugens nettsida akerlehaugen.org