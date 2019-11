Sp vil gjenopprette 20 politikontorer

Nyheter

Det foreslår partiet når det legger fram sitt alternativet budsjett tirsdag, ifølge Nationen.

– Vi har anslått et tall på 20 lensmannskontorer. Vi forstår at vi ikke får gjenopprettet alle. Da må de viktigste gjenopprettes først, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge for Senterpartiet.

Totalt ble 126 lensmannskontorer nedlagt som følge av politireformen.

Klinge har ikke svar på hvilke lensmannskontor partiet vil gjenopprette først.

Senterpartiet vil videre bruke en halv milliard kroner mer enn regjeringen på politiet. Pengene skal blant annet brukes til å styrke påtalemyndigheten og til å ansette ferdigutdannede fra Politihøgskolen.

Partiet foreslår samtidig gjøre store kutt i Politidirektoratet.

– Domstolene venter faktisk på å få flere saker fra politiet. Det blir jo nesten absurd når regjeringen vil legge ned både domstoler og fengsler fordi disse ikke har nok å gjøre, når problemet faktisk er at straffesakene stopper opp i politietaten, sier Klinge.

Senterpartiets alternativet budsjett legges fram tirsdag og er en indikator på hvordan partiet vil styre landet hvis det blir regjeringsskifte i 2021.