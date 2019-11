Nyheter

Flere opplysninger om Florø-drap

Fredag ble en kvinne funnet drept med kniv i Florø i Sogn og Fjordane. Det er iverksatt drapsetterforskning, og politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson. Politiets kriminalteknikere jobbet på stedet fredag kveld.

Lørdag kommer politiet til å gi ut mer informasjon om saken.

Gule vester-bevegelsen markerer ett år

Søndag er det ett år siden protestbevegelsen Gule vester holdt sin første demonstrasjon i Frankrike. Dagen markeres med ny demonstrasjon lørdag.

Grasrotbevegelsen begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike. Bevegelsen oppsto uten offisiell ledelse eller tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner.

Feiring starter med demonstrasjon

Det er varslet en stor demonstrasjon mot Tsjekkias president Andrej Babis lørdag, kvelden før feiringen av 30-årsdagen for starten på Fløyelsrevolusjonen.

Milliardæren Babis anklages for å ha misbrukt EU-subsidier, og en foreløpig gransking fra EU-kommisjonen har fastslått at statsministeren er i en interessekonflikt som forretningsmann. Det har vært arrangert flere store protester mot ham.

Demonstrasjon mot Boris Johnson

Det er varslet en demonstrasjon mot statsminister Boris Johnson i hans egen valgkrets i Uxbridge i Vest-London.

Johnson og hans konservative toryer vil fortsatt «få brexit unnagjort». Johnson har sågar beklaget overfor folket at Storbritannia fortsatt er medlem av EU etter 31. oktober, datoen han lovet at det hele skulle være over.

Guaidó går mot Maduro

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó leder en massedemonstrasjon mot president Nicolás Maduro og hans regjering.

Maduro støtter den avgåtte presidenten Evo Morales og sa forrige uke at han kaller det et kupp at presidenten måtte trekke seg. Morales trakk seg som følge av uker med protester etter anklager om valgfusk.