Nyheter

Ni år gammel gutt savnet i Oslo

En ni år gammel gutt fra Veitvet i Oslo er meldt savnet etter at han ikke kom hjem fra skolen til avtalt tid klokken 14 fredag ettermiddag.

Politiet leter etter gutten med patruljer, helikopter og hundepatruljer. I tillegg deltar mellom 20 og 30 frivillige fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors i søket. Det mistenkes ikke noe kriminelt.

Dansk mann pågrepet etter drap i Malmö

En dansk 27-åring ble fredag kveld pågrepet etter en biljakt i Danmark. Mannen er siktet for å ha drept en 24 år gammel kvinne i Malmö i Sverige.

Politiadvokat Kajsa Cavallin sier i en pressemelding at ettersom den siktede ennå ikke er varetektsfengslet, kan de ikke si noe om bevisgrunnlaget i saken eller hva som gjør at den pågrepne 27-åringen er siktet for drap.

Siktet skoleskytter i California er død

16 år gamle Nathaniel Berhow, som er siktet for å stå bak skytingen på en skole i Santa Clarita i California der to ble drept, døde fredag.

Ifølge politiet viser videoovervåkingskamera at han skjøt seg selv i hodet etter at han skjøt og skadet fem andre på Saugus High School.

Lovende start for Hovland og Ventura

Da golfproffene omsider kom i gang i Mexico fredag, gikk Viktor Hovland første runde på 68 slag, mens Kristoffer Ventura gikk en 69-runde.

Så langt i turneringen ligger Hovland på en 31.-plass og Ventura på en 44.-plass. Danny Lee fra New Zealand leder turneringen etter at han gikk en 62-runde.

Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt

Fem tilhengere av den avgåtte presidenten Evo Morales ble drept da sikkerhetsstyrker åpnet ild under en demonstrasjon i Sacaba i Bolivia fredag.

I tillegg til at fem ble drept, ble 75 såret under sammenstøtene, sier sykehusdirektør Guadalberto Lara i Sacaba til nyhetsbyrået AP. Over 100 personer er pågrepet, opplyser myndighetene.