Bil kjørte inn i gjerde

Nyheter

Hendelsen skjedde klokken 17.45.

Tre personer er involvert i hendelsen. To av de føler seg ok, nummer tre har vondt for å puste, skriver politiet på Twitter.

Vegen er sperret på stedet.

Det skal være store materielle skader på bilen.

– Per nå kan det se ut som det er høg fart, kombinert med vinterføre, som er årsak til hendelsen, sier John Bratland ved politiets operasjonssentral til Romsdals Budstikke klokken 18.30.

– Den ene personen er behandlet av helsepersonell og blir kjørt til sjukehuset for sjekk.

Politiet vil opprette sak på hendelsen.