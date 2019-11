Nyheter

Framstilles for varetekt

En mann i 20-årene ble onsdag pågrepet etter funn av eksplosiver i et hus i Sola kommune. Funnet av eksplosivene ble gjort i forbindelse med en husransakelse etter at mannen ble mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Han er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver og sitter i arrest. Fredag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Riksrettshøringen i Kongressen fortsetter

De åpne utspørringene i riksrettshøringen mot Donald Trump fortsetter. USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, skal avgi forklaring.

I den åpne høringen onsdag sa statssekretær George Kent at Trumps personlige advokat Rudy Giuliani hadde igangsatt en kampanje mot den daværende Ukraina-ambassadøren Marie Yovanovitch. Trump erstattet henne med William Taylor i juni.

Norge møter Færøyene

Norge har fortsatt en syltynn teoretisk sjanse til å bli gruppetoer, men i praksis er veien til EM-sluttspill via nasjonsligaomspillet i mars. Fredagens kamp mot Færøyene er Norges siste på Ullevaal før semifinalen 26. mars, trolig mot Serbia.

– Kravet til spillerne er helt klart. Det er to 100-prosentprestasjoner og seks poeng. Vi har snakket med spillerne om FIFA-rankingen, og om at dette er en generalprøve. Vi skal prøve å få til tingene som gjør at vi kan lykkes i nasjonsligaomspillet, sa Lars Lagerbäck tidligere denne uken.

Rødt legger fram budsjett

Partiet legger fram sitt alternative budsjett fredag formiddag. Der vil flere poster knytte seg til å redusere familiefattigdom. Partiet vil blant annet øke barnetrygden med 1,9 milliarder kroner, bruke 1,6 milliarder kroner på å heve sosialhjelpssatsen med 25 prosent, gi full barnetrygd til folk med sosialhjelp og øke barnetillegget for uføre.

Totalt vil partiet bruke 5,3 milliarder kroner på ulike tiltak.