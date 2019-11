Nyheter

To palestinere såret i luftangrep

To palestinere får behandling på sykehus etter at Israel utførte luftangrep mot Gazastripen natt til fredag, bekrefter lokale helsemyndigheter.

Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) og Israel inngikk torsdag en våpenhvileavtale, men ikke lenge etterpå skjøt gruppen raketter mot Israel. Det israelske forsvaret sier at luftangrepene de utførte natt til fredag, var en gjengjeldelse.

Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri

USA krever at Europa henter hjem sine fengslede IS-krigere i Irak og Syria. NATO-sjef Jens Stoltenberg har ikke tatt stilling til hva medlemslandene bør gjøre.

Stoltenberg var torsdag i Det hvite hus for å møte USAs president Donald Trump.

Trump ber høyesterett gripe inn

President Donald Trump har bedt USAs høyesterett gripe inn for å stanse innsyn i selvangivelsen hans.

En lavere rettsinstans har avvist Trumps forsøk på å hindre at etterforskere får innsyn i skattemeldingene hans fra og med 2011. Torsdag ba presidenten høyesterett vurdere saken.

Overgrepstiltalt mann hentet hjem

En mann i 40-årene, tiltalt for voldtekt mot unge jenter, er pågrepet i USA og utlevert til Norge. Nå er han varetektsfengslet.

Mannen ble i november 2017 tiltalt for å ha forgrepet seg på flere jenter under 16 og 14 år. Saken mot ham ble berammet til april 2018, men mannen dro til USA før tiltalen var forkynt for ham. Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen og Dagbladet.

MDG vil øke bensinavgiften

I sine alternative budsjett foreslår både Miljøpartiet De Grønne og Rødt å øke bensinavgiften. Samtidig vil begge partiene innføre klimabelønning.

I MDGs budsjettforslag som legges fram neste torsdag, foreslår partiet å øke bensinavgiften med hele fem kroner per liter. Rødt foreslår å skru opp CO2-avgiften på 50 prosent, noe som tilsvarer en økt bensinavgift på 80 kroner per liter.