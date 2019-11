Arbeidsulykke i Troms på båt fra Romsdal - mann alvorlig skadd

Nyheter

Det var Framtid i Nord som først omtalte saken.

Båten hvor hendelsen skjedde er en kystfiskebåt registrert i Romsdal.

Mannen, som er i 50-årene, arbeider om bord på båten.

– Det vi har fått vite er at han under arbeid på dekk har falt ned i et lasterom, forklarer Morten Augensen, operasjonsleder ved Troms politidistrikt til Romsdals Budstikke.

Ulykken skjedde rundt klokken 14 fredag ettermiddag.

– Båten gikk da tilbake til kai hvor brannvesen og luftambulanse kom til stedet og tok rede på han. Han er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Pårørende er varslet av arbeidsgiver.

En mann i 50 årene er fløyet med luftambulansen til UNN Tromsø. Uvisst skadeomfang. Politiet er på stedet og foretar undersøkelser. https://t.co/cLbFaTmLMC — Troms politidistrikt (@polititroms) November 15, 2019

Augensen vil ikke si noe om skadeomfanget til mannen.

Det øvrige mannskapet blir nå ivaretatt av helsepersonell fra Skjervøy, i følge Framtid i Nord.

Pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Per-Christian Johansen forteller til avisa klokken 17.30 at mannen ikke er livstruende skadet.

– Han er alvorlig skadd, men stabil, sier han.