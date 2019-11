Ane Brun med spesiell hyllest på Lindmo i kveld

Nyheter

NRK har selv lagt ut en video-teaser til kveldens program. – En vakker hyllest til Anne Grete Preus, melder kanalen, som også byr på en samtale med Herborg Kråkevik og Kari Bremnes.

Syngende søstre

Det er Anne Grete Preus sin låt Når himmelen faller ned som framføres av Anita Skorgan, Ane Brun, Herborg Kråkevik, Kari Bremnes, Maria Mena, Hilma Nikolaisen, Hallgrim Bratberg, Andreas Ulvo, Erik Holm og strykere fra KORK.

Ane Brun har selv lagt ut bilde på sin Instagram.

– På øving med mine vidunderlige syngende søstre til en veldig spesiell opptreden, skriver hun.

Artisten Anne Grete Preus døde 25. august i år.

Her er videoen NRK har publisert i forkant av programmet:

Ny julelåt

Fredag slipper Ane Brun slipper også en inntrengende, selvskrevet julesang kalt «The First Day Of Christmas», melder NTB.

Hun kaller det sin helt egne tolkning av «Silent Night», innspilt for noen år siden da hun lekte med tanken om å lage en juleplate.

Da Stockholms Stadsmission spurte Brun om hun hadde en julesang på lur som de kunne bruke til sin kampanje viet hjemløse kvinner , fant hun den frem.

– Jeg elsker julens langsomme tempo, i det minste når alle juleforberedelsene er gjort, den første middagen på julaften er over, og noen dager med ro venter. Jeg ønsket å fange den følelsen i «Silent Night», og jeg ønsket at den skulle fortsette sømløst inn i en annen, langsom sang. Så jeg skrev også en ny julesang kalt «The First Day of Christmas». En sang om å se på og minnes et nytt år som er over, forteller Ane Brun på Facebook.

Hun gir ut den nye sangen separat, og også som et syv minutters medley med begge sangene – kalt «Silent Night Before The First Day of Christmas».