Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst

Nyheter

– Prisvinneren må forlate Oslo tidligere enn det vi hadde lagt opp til og håpet på. Derfor utgår den delen av programmet, sier direktør Olav Njølstad ved Nobelinstituttet til Kampanje.

Njølstad legger til at de er skuffet over at planene ikke lar seg gjennomføre. Etiopias statsminister Abiy Ahmed ble tildelt årets fredspris.

– Vi må bare respektere de hensyn han må ta. Det er alltid en utfordring med en statsleder, det at de har mange forpliktelser og annet de må gjøre, sier Njølstad.

Istedenfor den tradisjonelle nobelkonserten var planen en hyllest av fredsprisvinneren med noen kulturelle innslag.

Både Nobelinstituttet og NRK satser på å få til et slikt arrangement neste år i stedet.