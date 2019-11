Klart for støyende arbeid på kaia – naboer får tilbud om flytting

Nyheter

Romsdals Budstikke skrev forrige måned om at Statens vegvesen planla å komme i gang med nødvendig sikring av ferjekaia i Molde i løpet av november eller desember. Hvis arbeidet ikke blir gjort kan det føre til langvarig stenging av ferjesambandet Molde - Vestnes.

Mesteparten av arbeidet vil gjøres på nattestid.

Nå er arbeidet altså klart til å starte opp. Det vil skje natt til mandag 25. november.

Håper på to uker

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det vil ta cirka tre uker. Arbeidstiden nattestid skal være fra 23.15-05.00 og i den perioden vil det ikke gå noen ferjer. Det blir ikke arbeid natt til lørdag og søndag.

– Det er helt nødvendig, da må man ta det når det blir minst konsekvenser og da blir det om natta. Vi gjør alt vi kan for at det skal gå så fort som mulig, sier byggeleder Hanne Kristin Skrede i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.

– I beste tilfelle, så blir det ferdig i løpet av to uker.

Arbeidet innebærer å bygge opp en ny fyllingsfot på sjøbunnen ved å fylle 3000-5000 kubikkmeter stein, opplyser Statens vegvesen. Det må også slås ned noen nye peler til fendring på kaia ferja ligger inntil. Fendringen er beskyttelsen mellom kaia og ferjene.

Overskrider lyd-grense

Det blir sendt ut et skriv til alle innbyggerne som bor innenfor en «støysone» (se bildet under) hvor lydnivået antas å komme over det som er normalt tillatt for nattarbeid. For utbedringene av Molde ferjekai er denne grenseverdien 50 desibel, opplyser Statens vegvesen.

– Det er flere hundre adresser, så det er et godt område, sier Skrede. En titt på støykartet viser at store deler av Molde sentrum kan bli berørt av lyden fra arbeidet.

Fylkesmannen har gitt unntak fra støybestemmelsene slik at fylling av stein kan gjøres på natta. Det som lager verst støy, pelingen, blir gjort på dagtid.

– Det vil ikke være noe peling på natta, det blir kun å legge ut masse, bekrefter Skrede.

– Som en bil på fem meters avstand

Alle som bor innenfor «støysonen» kan søke om alternativ overnatting på Kviltorp camping de nettene arbeidet pågår. Under arbeidet med fylling av stein skriver Statens vegvesen at det vil gi støy på cirka 80 desibel på arbeidsstedet.

– Støynivået er som en bil på fem meters avstand. Men det er utendørs. Hvis du er inne i huset og lukker vinduene vil jo lyden være lavere, sier Skrede, som tror lyden vil høres også utenfor støysonen:

– Det vil man sikkert, men da tror vi støyen har avtatt ganske bra.

Alternativ overnatting kan søkes om på Statens vegvesens nettsider.

Støydempende tiltak

Skrede sier entreprenøren også har gjort tiltak for at arbeidet skal bråke så lite som mulig.

– Jeg tror dette skal gå bra, de har gjort noen tiltak entreprenøren også. De har blant annet lagt en duk ned i lastekassa, det er nok graving ned i kassa som vil lage mest støy. De vil også bruke nye maskiner som lager mindre støy, avslutter Skrede.

Siste avgang fra Molde vil være 23.15 om kvelden, og klokken 23 fra Vestnes. Første ferge om morgenen vil gå klokken 04.15 fra Vestnes, og 05.00 fra Molde.