– Flaut! Dette skal vi rydde opp i

Nyheter

– Dette er vi ikkje stolte av. Vi fekk besøk på ein dårleg dag, og dårlege dagar skal vi ikkje ha. No må vi berre sørge for at ikkje skjer igjen. Det seier Vanja Braute, direktør ved Scandic Seilet, etter den mindre flatterande omtalen hotellet fekk i Dagens Næringsliv onsdag.