– Dette går ikkje over

Nyheter

– No ser vi i praksis utfordringane med rekruttering av jordmødrer, som var tema tidlegare. Og dette kjem ikkje til å gå over, det er nødvendig med ei langsiktig løysing. Det seier Tor Rune Aarø, hovudtillitsvald ved Molde sjukehus for Norsk Sykepleierforbund.