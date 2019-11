Lover mer penger om to år

Nyheter

– Det hadde vært bra for Møre og Romsdal om innbyggerne og næringslivet samla seg og gikk mot regjeringa for å få mer penger til ferjedrift. Vi så at det var mulig å rokke ved regjeringas pengebruk da bompengeopprøret kom i vår. Når vi i Møre og Romsdal får mye mindre penger til å innføre miljøferjer, er det ingen liten filleting. Det er en systemfeil der kystfylkene som har mange ferjesamband, blir ramma helt urettferdig, sier lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) til Romsdals Budstikke.