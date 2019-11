Det skjedde i natt

Nyheter

Mann i 30-årene knivstukket i Akershus

En mann i 30-årene ble tirsdag kveld knivstikket på en gård i Nittedal i Akershus. Mannen behandles på Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

En annen mann i 50-årene, som bor på samme gård, ble pågrepet på stedet uten dramatikk. Begge de involverte er østeuropeere.

50 boliger tatt av skogbranner i Australia

50 boliger ble ødelagte eller ubeboelige i skogbranner i delstaten New South Wales tirsdag. Totalt har over 300 boliger blitt ødelagte eller ubeboelige av brann siden forrige uke.

Onsdag sier brannvesenet i Australia at over 70 branner er registrert i delstaten. 50 av dem er ikke under kontroll, men onsdag er ingen av dem er på et såkalt krisenivå.

USA fraråder reiser til Bolivia

USAs utenriksdepartementet advarer amerikanske borgere mot å reise til Bolivia. Diplomaters familier er bedt om å forlate landet. I uttalelsen heter det videre at de har beordret diplomaters familiemedlemmer til å forlate landet.

Også amerikanske ansatte som «ikke er i krisesituasjoner», kan forlate landet som følge av den «pågående politiske ustabiliteten».

Jeanine Añez er ny president i Bolivia

Opposisjonspolitiker Jeanine Añez, visepresident i det bolivianske senatet, tok tirsdag midlertidig kontroll over senatet etter at Evo Morales gikk av etter 14 år som president søndag.

Ifølge Bolivias grunnlov skal en midlertidig president utskrive nyvalg innen 90 dager. Añez lovet snarlig valg da hun tiltrådte.

To høyreekstremister pågrepet i Italia

Italiensk politi har pågrepet to personer i forbindelse med en etterforskning av en gruppe høyreekstremister som skal ha planlagt å bombe en moské. Totalt tolv personer er under etterforskning i forbindelse saken.

Ifølge politiet skal personene, som er en gruppe høyreekstremister, ha planlagt å sprenge en moské i Colle Val d'Elsa i provinsen Siena i Toscana.