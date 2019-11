Vogntog kjørte utfor i Romsdalen - førerhuset knust

Nyheter

Et utenlandsk vogntog kjørte tirsdag kveld av vegen på E136, nær Verma, på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Oppland. Deler av kjøretøyet lå i vegbanen og sperret et kjørefelt.

110-senteralen i Møre og Romsdal meldte om store materielle skader på vogntoget. Politiet opplyste rett før klokka 22.30 at føreren ble kjørt til lege på Åndalsnes.

SISTE ONSDAG MORGEN:

Føreren, en mann i 40-åra fra Romania, ble sendt videre til Molde sjukehus, der han får behandling for skader.

– Han blødde en del fra hendene, men ellers vet ikke politiet mer om skadene. Så vidt vi vet, skal det ikke være alvorlig, sier operasjonsleder Arild Reite onsdag morgen.

Han sier videre at vegen ble åpna for normal ferdsel ca. kl. 04 i natt, og at entreprenør Veidekke bisto med manuell dirigering før bilberger fikk fjernet vogntoget.

– Kjøretøyet hadde store skader, derfor tok bilberginga lang tid, sier Reite.

110-sentralen meldte at det var glatte veger på ulykkesstedet tirsdag kveld.

– Det var ikke andre kjøretøy involvert. Skadeomfanget på sjåføren kan vi ikke si noe om, men han er på veg til Åndalsnes i ambulanse nå. Vedkommende var våken, men han skal ha blødd mye, sa operasjonsleder Arild Reite til Rbnett klokka 22.40 tirsdag kveld.

Vogntoget er registrert i Romania.

Politiets operasjonsleder opplyste kl. 23.30 tirsdag at trekkvogna hadde kjørt av vegen, men at førerhuset lå knust, på siden, delvis inne på det ene kjørefeltet.

– Tilhengeren, som framstår som relativt uskadet, står også i dette kjørefeltet, sa politiet.

Bilbergingsbilen kom fra Vestnes.