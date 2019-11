Språkrådet tilrår språkplan

Nyheter

Det er minst tre vesentlege opplysningar som ikkje kjem fram i RBs dekning 9.11. av formannskapsvedtaket i nye Molde.

1. Språkrådet skriv m.a. i brev til prosjektrådmannen 9.10.19: ”Språkrådet vil oppmode politikarane om å lage ein språkplan, der det kjem tydeleg fram korleis ein skal bruke og forvalte begge dei to norske skriftspråka i den nye kommunen. Det vil vere heilt nødvendig for å unngå at nynorsk som kommunalt forvaltningsspråk over tid blir svekt. Ein slik plan kan syte for at innbyggarane i den nye kommunen ser sitt språk i bruk, om det så måtte vere bokmål eller nynorsk.” (Vedl.3 i sakspapira)

Det er eit sjeldan tydeleg råd frå Språkrådet til politikarane i ein kommune.

2. Romsdal Mållag har sendt inn eit eksempel på språkplan slik at politikarane og rådmannen har noko å gå ut frå. Språkrådet yter òg hjelp. Rådmannen må på sjølvstendig grunnlag utarbeide framlegg til plan og leggje den fram for politikarane.

3. Val og bruk av språk i ein kommune er ikkje ei individuell eller privat sak. Det er noko av poenget med ein språkplan, ofte også kalla språkbruksplan. Dette blir underminert i vedtaket frå 5.11. Det må rettast opp i kommunestyret.

Romsdal Mållag, Molde Mållag og elevar frå Midsund har over lang tid informert om dette. Poenget er at kommunestyret no må vedta at nye Molde skal ha ein språkplan som både seier noko om fordelinga av bokmål og nynorsk og krava til godt og lesarvennleg språk. Det er ikkje bra nok å seie at dette ”skal vurderast”. Det er no toget går.

Intensjonane er gode. Dette er eit nytt tema og arbeidsfelt for dei fleste politikarane. Endringane og forbetringane frå vedtaket i fellesnemnda 20.06.18 er vesentlege. Men vedtaket må både vere opplysande og forpliktande.

Molde Mållag v. Åse Marie Longva Romsdal Mållag v. Øyvind Fenne

