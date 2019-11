JCI Molde vant Frivilligprisen

Nyheter

Det skriver Molde frivilligsentral i en pressemelding.

Dette sier frivilligsentralen om vinnerne:

«JCI Molde har siden 1969 lært opp stadig nye generasjoner i styrearbeid, møteledelse og prosjektarbeid. Det høres kanskje ikke imponerende ut. Men dette er kunnskap som har vært med på å drive kulturkommunen Molde framover. For kunsten å holde et møte effektivt og kort, talene presise og poengterte, og prosjektene på rett kjøl, har nok spart det frivillige Molde for ti-tusenvis av frivilligtimer opp gjennom årene.

Den 21. april 1969 ble dagens JCI Molde stiftet. I løpet av de siste 50 årene har organisasjonen frontet en rekke prosjekter som både direkte og indirekte har vært med på å styrke byen og kulturlivet. Organisasjonen som også er kjent som Junior Chamber, er åpen for medlemmer mellom 18 og 40 år, den er politisk og religiøst nøytral. De fleste av medlemmene har slått seg ned i Molde. Men andre har reist ut og brukt kunnskapen fra JCI Molde og ledet arrangementer med over tusen frivillige og hundre tusen tilskuere.

I dag er det medlemmer fra 10 nasjoner i JCI Molde som både bidrar til at kulturbyen Molde bygges videre, også flerkulturelt. Ett av de viktigste bidragene til lokalsamfunnet fra JCI Molde er at de har skolert egne medlemmer i ledelse og prosjektarbeid, og at denne kunnskap har blitt overført til andre lag og kulturorganisasjoner. Dette er kunnskap som er uhyre viktig, men ofte oversett, og bidrar til at man har et sterkt og velfungerende frivilligapparat i byen. I dag er nok JCI Molde mest kjent for «Innflytterdagen» som viser fram floraen av frivillige lag og organisasjoner til både innflyttere og fastboende. De står også bak innsamlingsaksjoner til barn slik som «Kids First».

JCI Molde er, og har vært, en møteplass for unge ledere, enten de skulle ta over familiens brusfabrikk, drive med gjenvinning, lede store eiendomsselskap eller sørge for at alle jazzorganisasjonene i Molde samlet seg under paraplyen Moldejazz. Opp gjennom årene har organisasjonen støttet og arrangert en lang rekke prosjekter i byen. Et av dem er fasadeutsmykkingen på Molde Rådhus som ble initiert, produsert og realisert av Junior Chamber Molde. Prosjektet «Molde som møte og kongressby» gav ikke bare lokale musikere og kunstnere oppdrag på nasjonale møter og konferanser i Molde, men langsiktige økonomiske ringvirkninger for byen og næringslivet. Mange tidligere medlemmer i JCI Molde har vært aktive, og er fortsatt sentrale bidragsytere til Moldes kulturliv og næringsliv. Da dagens Moldejazz ble organisert og formelt stiftet, var det en ung møteleder som ble valgt til ordstyrer, fordi han var en som hadde lært møteledelse fra «Junior Chamber.» Prosjektkunnskap fra JCI Molde kom godt med da Bjørnsonfestivalen ble stiftet. Tidligere JCI Molde medlemmer var aktivt med da både NM og NM Jr. ble arrangert i Molde. Lista er lang. JCI Molde er kanskje ikke den organisasjonen som stikker seg mest ut, men på samme måte som en sterk ryggrad, bidrar de til å holde byen oppe.

På bakgrunn av bl.a. dette, vil Frivilligprisen 2019 gå til nettopp JCI Molde.

Molde frivilligsentral gratulerer JCI Molde med prisen som deles ut på kommunestyremøtet den 21. november i Rådhussalen.»