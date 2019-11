Høgskolen med ny master i helseledelse høsten 2020

Nyheter

Det skriver Høgskolen i Molde i en pressemelding.

Dette ble klart etter at styrene ved de tre lærestedene vedtok oppstart av et felles masterprogram i helseledelse høsten 2020 i Ålesund. Master i helseledelse vil tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium som går over 3,5 år, opplyser HiM. Masterprogrammet vil tilbys som en fellesgrad i et samarbeid mellom NTNU, HiMolde og HVO.

Samarbeid siden 2003

Videre sier høgskolen at det nye masterprogrammet har sitt utspring i et mangeårig samarbeid om Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS), en videreutdanning, som ble etablert i 2003. Samarbeidet om LIHS-utdanningen har lagt grunnlaget for etableringen av en felles mastergrad.

Det kommer også tidligere LIHS-studenter til gode. Studenter som har gjennomført LIHS tidligere kan nå søke innpass av videreutdanningen i masterprogrammet i helseledelse, står det i pressemeldingen.

Om selve masterprogrammet skriver høgskolen:

«Masterstudiet skal gjøre kandidatene kvalifisert til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær forskningsaktivitet i egen virksomhet. Studiet skal gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal også skape økt forståelse for det endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenesten står overfor, eksempelvis gjennom sterkere krav til tverrprofesjonell samhandling og kontekstforståelse, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet.»

Søknadsfristen er 15.04.2020, og antall studieplasser er 30. Opptakskravet er relevant bachelorgrad med karaktersnitt C eller bedre.