Nyheter

Oppfølging av trygdeskandalen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder møte tirsdag. Videre oppfølging av trygdeskandalen kan bli tema på møtet.

Snart kommer Nav med en ny vurdering på om flere ytelser, eller saker fra før 2012, faller inn under trygdeskandalen. Det kan få skandalen til å vokse stort.

Bok om politivold i Bergen

Boken «Politivoldsaken. Norges største forskningsskandale» lanseres i Bergen. Den tar for seg den omstridte forskningen til Gunnar Nordhus og Edvard Vogt, som i 1981 mente å kunne vise at det forekom utstrakt, grov politivold i Bergen.

– Boken er ikke et forsøk på å renvaske bergenspolitiet. Vi er overbevist om at det har forekommet politivold i Bergen, selv om vi ikke har noen mening om omfanget, skriver forfatterne, ifølge Bergens Tidende.

Interimspresident velges i Bolivia

Nasjonalforsamlingen i Bolivia starter arbeidet med å velge midlertidig president etter Evo Morales, som gikk av søndag.

Natt til tirsdag reiste den avgåtte presidenten Evo Morales til Mexico hvor han er gitt politisk asyl etter at han trakk seg etter beskyldninger om valgfusk.

Polens nye nasjonalforsamling samles

Den nye nasjonalforsamlingen i Polen samles for første gang etter valget 13. oktober. Høyrepopulistene i det polske regjeringspartiet PiS vant valget, men partiet mistet flertallet i senatet.

Analytikere etter valget sa at det vil bli vanskeligere for PiS å få gjennomslag for sin politikk på samme måte som i forrige periode.

Dansk kontroll av grensen mot Sverige

Danmark gjeninnfører tirsdag midlertidig grensekontroll av reisende fra Sverige etter flere voldsepisoder i København som svensker mistenkes å stå bak.

Blant episodene er bombeattentatet mot et skattekontor i København i august, som flere svenske menn er siktet for å ha stått bak.

Venter EU-kjennelse om Israel-merking

EU-domstolen har vurdert om mat produsert i israelskokkuperte palestinske områder skal merkes slik at produksjonsstedet blir tydelig.

EU har lenge kritisert Israels bosetninger på den okkuperte Vestbredden og Golanhøydene og vedtok i 2015 retningslinjer for særskilt merking av varer fra disse områdene. En jødisk organisasjon og et selskap gikk rettens vei for å få omgjort det franske vedtaket.