Tyrkia deporterer utenlandske IS-krigere

President Recep Tayyip Erdogan opplyste i forrige uke at 1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere.

Innenriksminister Suleyman Soylu kunngjorde samtidig at Tyrkia ville deportere de utenlandske IS-krigerne til hjemlandet, og mandag meldte Anadolu at den første – en amerikansk statsborger – var satt på et fly til USA.

Sju tyske statsborgere vil bli sendt hjem tirsdag, opplyser en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet. Hvilke nasjonaliteter som deretter står for tur, er ikke kjent.

Soylu har kommet med krass kritikk av europeiske land som har trukket tilbake statsborgerskapet til IS-krigere og som derfor nekter å ta imot dem.

– Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa han nylig.