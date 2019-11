Må fjerne ulovlig uteplass

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag slår nå fast at vilkårene for å gi dispensasjon til det over 20 år gamle private byggetiltaket i strandsona på Kringstad ikke er til stede etter plan- og bygningslova. Det er stikk i strid med Molde kommunes vurdering, som i april i år ga grunneieren dispensasjon i saka.