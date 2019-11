Ferjetilbudet er for godt

Nyheter

– Samferdselssektoren må ta sin del av kuttene. Gjør vi ikke det, skyver vi ansvaret for innsparinger over på utdanningssektoren. Det er litt enkelt å skylde på nasjonale rammer for ferjedrifta, når vi vet at vi har lagt oss på et nivå i ferjetilbudet som er høyere enn det staten mener er riktig nivå. Jeg vet at det vil smarte, men jeg aksepterer kutt av B-ferja Sølsnes-Åfarnes vinterstid og hurtigbåten. Så vet vi at det kommer behov for ytterligere sparetiltak når effekten av Nordøyvegen kommer om noen år. Å tro at dette ikke får konsekvenser, er urealistisk, mente Torgeir Dahl i samferdselsutvalget.