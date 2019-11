– Røveri fra folk og næringsliv

Da fylkespolitikerne vedtok å sette inn ferje nummer to på Sølsnes-Åfarnes, økte de billettakstene for å finansiere ekstraferja. Nå skal B-ferja tas bort, uten at billettakstene settes ned. – Et røveri fra folk og næringsliv, sier Frank Sve (Frp).