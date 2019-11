Tiltalt for å ha truet til seg penger med elektrosjokkvåpen på Varden – var også siktet for hasjsmugling i Sverige

Nyheter

Forholdet mannen er tiltalt for skal opp for Romsdal tingrett 13. november. Hendelsen fant sted i begynnelsen av oktober i år. Den tiltalte mannen møtte da en annen mann på Varden, hvor tiltalte så tok mannens bilnøkler, og ba han overføre 6000 kroner til han. Samtidig viste tiltalte fram et elektrosjokkvåpen.