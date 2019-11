Nyheter

Landbruksministeren i Kina

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har sin siste dag på besøk i Kina. Bollestad er invitert til Kina av den kinesiske toll- og importministeren Ni Yuefeng.

Landbruksministeren er i Kina blant annet for å selge inn norske landbruksvarer. Prisene på grisekjøtt i Kina har steget etter at landet ble rammet av afrikansk svinepest.

Kronprinsen markerer Luftforsvarets 75-årsjubileum

Kronprins Haakon er til stede ved markeringen på Gardermoen av Luftforsvarets 75-årsjubileum som selvstendig forsvarsgren.

Som ledd i feiringen er det inne på terminalen åpnet en utstilling der det er hengt opp en modell av Spitfire. Det er dessuten utstilt en mindre modell av F-35.

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag samles til landsmøte og ulv er ett av temaene som skal diskuteres. Fylkeslaget i Telemark presenterer en rapport som peker på at det ikke er noe slektskap mellom finsk og skandinavisk ulv.

Det er ventet at fylkeslaget vil forelå at det blir tatt prøver av flere ulver i Norge for å åpne en debatt om ulv og genetikken.

Kamp i eliteserien for menn

Haugesund tar imot Viking i den 28.-runden i eliteserien i fotball for menn. Kampen blir også en sjansen for lagene til å måle krefter før de møtes i cupfinalen 8. desember.

Kampen spilles på Haugesund stadion klokken 18.00.