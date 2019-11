Nyheter

Jentegjeng overfalt tenåringsjente

En tenåringsjente har fått hjernerystelse og mulige bruddskader etter å ha blitt overfalt av en gruppe jevnaldrende jenter i Ganddal i Rogaland. Politiet etterforsker hendelsen.

En patrulje ble sendt til stedet og har fått navnet på flere involverte, som er mellom 13 og 14 år gamle.

Bloombergs navn på liste i Alabama

Milliardær Michael Bloomberg (77) er på listen blant 17 kandidater som var meldt på til Demokratenes primærvalg i Alabama før fristen gikk ut fredag.

Bloomberg selv har ikke kommentert det, men hans rådgiver sa torsdag at den tidligere ordføreren i New York var urolig for de øvrige kandidatenes evne til å vinne over Donald Trump i valget neste år.

Utsetter bruk av Boeing 737 MAX 8 til mars

Flyselskapene American Airlines og Southwest opplyser at de vil sette flytypen Boeing 737 MAX 8 tilbake i trafikk fra 5. og 6. mars neste år.

Forutsetningen er at selskapene får klarsignal fra den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA og flyprodusenten Boeing.

To døde i skogbranner i Australia

Minst to personer er omkommet og over hundre hus er så langt blitt flammenes rov i de mange skogbrannene som herjer øst i Australia.

Om lag hundre skogbranner har oppstått i delstatene New South Wales og Queensland i Australia, og 18 av disse var lørdag fortsatt regnet som farlige og ikke under kontroll.

Pompeo refser Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo kaller Irans behandling av en IAEA-inspektør i forrige uke for opprørende og skandaløs. Uttalelsen kommer etter at en inspektør fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ble stanset under et besøk ved et atomanrikingsanlegg i landet.

– USA støtter fullt ut IAEAs overvåkings- og verifiseringsaktiviteter i Iran, og vi er skremt over Irans mangel på tilstrekkelig samarbeid, sier Pompeo i en uttalelse.

(©NTB)