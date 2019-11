– Ikke kutt på Gjermundnes

Nyheter

– Bondelaget har i lang tid arbeidet for å styrke landbruksutdanningen i Møre og Romsdal. Nå skjer det motsatte. I sin innstilling til økonomiplan for Møre og Romsdal 2020-2023 foreslår fylkesrådmann Guttelvik dramatiske kutt for Gjermundnes videregående skole, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug.