Molde domkirke arrangerer drop in-dåp for første gang

Nyheter

Lørdag 23. november legger molde domkirke til rette for drop in-dåp. Kirka holder åpen fra 11.00 til 14.00. Der vil alle som møter opp få tilbud om samtale med en av menighetens prester, og dåpen vil foregå samme dag i domkirka. Det skriver Molde kirkelige fellesråd på sine hjemmesider. De gjør også oppmerksom på at det kan bli noe ventetid.

Drop in-dåpen er åpen for mennesker i alle aldre, og man kan ta med seg dem man ønsker, eller komme alene.

Molde kirkelige fellesråd skriver at seremonien avsluttes med en hyggelig sammenkomst for dem som ønsker det, med kaffe, te saft og kake.

Både dåpsseremonien og sammenkomsten er gratis.

Kirka har også dåpskjoler til utlåns for barn under tre måneder, men dåpskjole er ikke noe krav for å bli døpt.

Sokneprest i Molde domkirke, Grethe Lystad Johnsen, forteller at de ønsker å legge til rette for en fullverdig dåpsfeiring, med lav terskel inn.