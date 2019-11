Investerer 50–75 millioner – Tusten blir helårs friluftspark

Nyheter

– Vi vil utvikle Tusten til å være noe mer enn bare en vinterdestinasjon. og ha aktivitetstilbud der hele året til glede for både innbyggerne og reiselivsnæringa i regionen. Hele utbygginga er finansiert, sier Erik Berg, som er daglig leder i Tusten Skiheiser AS. Oskar Dag Sylte er styreleder. De to eier selskapet med 50 prosent hver.