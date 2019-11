Nyheter

Rapport om fregattulykken

Rapporten om kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS lanseres og legges ut på Havarikommisjonens nettside.

Kommisjonen har pressekonferanse i sine lokaler på Lillestrøm klokka 11.00, ett år etter ulykken natt til 8. november utenfor Stureterminalen i Hordaland.

Trond Giske snakker på journalistkonferanse

Et omdiskutert arrangement går av stabelen i Tromsø under den årlige, regionale mediekonferansen Svarte Natta klokka 19. Trond Giske deltar under sesjonen «Hva gikk galt da pressen dekket #metoo?».

Svarte Natta går av stabelen fra fredag til søndag.

Kick-off for julehandelen

Blir det gjenbruk, kortreist og nøysomhet som er trenden i år eller vil vi overgå oss selv i juleforbruk?

Klokka 8.30 er det frokostmøte med Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, som presenterer framskrivinger for årets julehandel, basert på SSBs omsetningsstatistikk.

Jane Fonda demonstrerer trolig igjen

Skuespiller og aktivist Jane Fonda sier hun er inspirert av fredagsstreikene til Greta Thunberg og vil fredag for femte gang demonstrere for klimaet.

De fire foregående fredagene er Fonda blitt pågrepet, fordi det ikke er lov å demonstrere på Capitol Hill i USA.

80 år siden bombeattentat mot Hitler

Det er 80 år siden Adolf Hitler unnslapp et attentat i Bürgerbräukeller i München.

Hitler holdt på 1930-tallet årlige taler her, og i 1939 hadde møbelsnekkeren og kommunisten Georg Elser plassert en tidsinnstilt bombe bak talerstolen. Elser ble henrettet i 1945.