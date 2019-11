Partnerplast kjøper opp og styrker seg

Nyheter

Partner Plast kjøper 70% av aksjene i Aqua Guardian AS for å styrke posisjonen innen sikkerhetsutstyr og objektsikring. Det skriver bedrifta i en pressemelding torsdag ettermiddag.

I pressemeldingen trekkes det fram at Aqua Guardian AS har over de siste 6 årene bygget en ledende posisjon i Norge med sikkerhetsløsninger til vannkraft, med leveranser til flere av de ledende aktørene. Selskapet har også begynt å levere til det Svenske markedet. Løsningene er basert på rotasjonsstøpte produkter.

Partner Plast inngikk en kontrakt med Forsvarsbygg tidlig 2019 for levering og installering av sjøbarrierer ved Håkonsvern og nærliggende områder. I tillegg vant Partner Plast en kontrakt med Kystverket for levering av flytestaker.

Tusen flytebøyer fra Partner-Plast skal sikre Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern Flytende sikkerhetsgjerde En flytende sjøbarriere skal sikre Sjøforsvarets base Haakonsvern orlogsstasjon utafor Bergen mot inntrengere. Produktene lages ved Partner Plast på Åndalsnes. Første skipslast med over 500 flytebøyer er på veg.

– Oppkjøpet av Aqua Guardian er et viktig steg i å bygge en portefølje av produkter og løsninger innen sikkerhetsmarkedet. Vi skal bygge på den sterke posisjonen til Aqua Guardian i kombinasjon med Partner Plast sine sjøbarriere-produkter som nå installeres på Håkonsvern i Bergen, samt bøyer og staker til havn- og farledsmarkedet.», uttaler Tom Samuelsen, CEO i Partner Plast.

Dagens eier og CEO i Aqua Guardian AS, Bent Kristian Hasle, fortsetter i rollen som CEO, og vil i tillegg bli ansvarlig for salg av produkter og løsninger i et bredere marked innen sikkerhet.

–Å bli en del av Partner Plast Gruppen er det riktige neste steget for Aqua Guardian. Partner Plast sitter på en sterk kompetanse innen rotasjonsstøping, elektronikkutvikling og teknisk utvikling. De har allerede etablert flere produkter innen nærliggende markeder, som vi nå vil jobbe for å utvikle videre.», sier Bent Kristian Hasle, CEO i Aqua Guardian.