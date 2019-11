Nyheter

Godstog sporet av i Bergen

Brannvesenet meldte klokken 4.00 natt til torsdag at et godstog har sporet av inne på området ved jernbanestasjonen i Bergen. Ingen skal har blitt skadd i hendelsen.

To lastekonteinere har veltet og sperrer sporene. Ulykken er ventet å skape forsinkelser i morgentrafikken.

Full stans i norsk Amazonas-støtte

Avskogingen i Brasil øker kraftig under landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro, og Norge stanser alle overføringer til Amazonasfondet.

I den siste halvårsrapporten fra Norges ambassade i Brasil, som NTB har fått tilgang til, tegner de norske diplomatene et urovekkende bilde av utviklingen i landet.

Melanie Billhartz' drapsmann henrettet i Texas

17 år etter drapet på 29 år gamle Melanie Billhartz i 2002, ble Justen Hall henrettet i Huntsville-fengselet i Texas onsdag kveld.

Hall var 21 år da han kvalte han henne med en skjøteledning og gravde henne ned i ørkenen for at hun ikke skulle avsløre narkoproduksjonen hans. Hall drepte også en transkjønnet kvinne i april 2002.

Facebook avkrevd interne dokumenter

Myndighetene i California krever at Facebook utleverer dokumenter om nettkjempens overlevering av brukerdata til selskaper som Cambridge Analytica.

Saken er blitt etterforsket i det stille i den amerikanske delstaten i 18 måneder, og blir bare gjort kjent nå fordi Facebook stevnes for retten.

Tre siktet for spionasje mot Twitter-brukere

Amerikanske myndigheter har siktet to saudiarabiske og en amerikansk statsborger for å ha spionert på personer via personenes Twitter-kontoer.

De siktede er to tidligere ansatte i Twitter og en tredje person. Ofrene var kritiske til kongefamilien i Saudi-Arabia.