Vilje til å beholde Istad på lokale hender

Velger Moldekraft AS derimot å selge sin aksjepost på 17 prosent i Istad AS, har Molde kommune en aksjonæravtale med Moldekraft som gir kommunen forkjøpsrett til Istad-aksjene. Denne aksjonæravtalen ble inngått da Moldekraft ble etablert i 2001 for å sikre lokal kontroll over Istad.