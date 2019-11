Vil beholde hvalen og 300 år gammel historie

Nyheter

I henhold til intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset ble det lyst ut en konkurranse om kommunevåpen i regi av fellesnemnda for nye Molde kommune. Avstemningen skapte stort engasjement blant folket og over 3.800 stemte på sin favoritt. Et knapt flertall på 56 prosent ønsket å beholde Moldes eksisterende kommunevåpen, mens en stor andel av de som stemte i Midsund og Nesset (49 prosent og 66 prosent) ønsket alternativet «Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen.