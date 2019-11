Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

Nyheter

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage overfor alle som er blitt rammet.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun viste til beregninger fra Nav om at 2.400 personer helt urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser.

– Det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger, sa Hauglie.

Kan øke

Foreløpig har statsråden fått kjennskap til 50 saker hvor det er avsagt dom, 36 av dem med ubetingede fengselsstraffer, men hun understrekte at tallet kan øke.

– Feilen har pågått over mange år både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Hun understreket at alle fakta nå skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Som ledd i dette arbeidet, varslet hun en ekstern, uavhengig gransking av saken.

– Granskingen skal sørge for at alle fakta kommer på bordet og finne årsaken til at feilen kunne oppstå uten at den ble avdekket, heller ikke av departementet, sa Hauglie.

– Svært alvorlig

I sin redegjørelse gikk hun gjennom tidslinjen for når feilen ble oppdaget og når departementet ble varslet.

I september ble departementet gjort kjent med at saken var mer alvorlig enn først antatt, og at flere kunne ha blitt idømt fengselsstraffer og høye krav om tilbakebetaling.

– Mange mennesker har fått urettmessig til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av feilen. Mange har også blitt urettmessig anmeldt og straffeforfulgt. Dette er svært alvorlig, sa Hauglie.

– Det er alvorlig fordi det svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet, og det er alvorlig fordi det tok så mange år før alarmen gikk.

Statsråden er klar på at saken burde ha blitt oppdaget tidligere.

– Det er lett å se at flere spørsmål burde ha vært reist fra flere hold, for lenge siden.