Tirsdag kommer skattelistene

Molde: En liten halvtime seinere vil du få alle de kommunale topplistene for inntektsåret 2018 presentert på Rbnett. Her vil det være mulig å se hvem som hadde de høyeste inntektene, betalte mest i skatt, og hvem som har den største formuen i de ulike kommunene.

Skattelistene vil også være tilgjengelige for individuelle søk på skattetetaten.no. Her loggføres det hvem som søker, og denne informasjonen vil være tilgjengelig for den som har blitt søkt på. Siden oktober i fjor har det vært gjort 1,6 millioner søk i skattelistene på denne måten.

I løpet av tirsdag vil Rbnett også presentere inntekt, skatt og formue for de ledende politikerne i vårt område, i tillegg til andre kjente – som blant annet sports- og kulturpersonligheter i området vårt.

Ifølge Skatteetaten var det i fjor til sammen 207.428 personer som betalte skatt i Møre og Romsdal i fjor. Den samlede skatten disse betalte var på 23,5 milliarder kroner.

Nærmere 162.000 skatteytere i Møre og Romsdal betalte for mye skatt, og fikk til sammen to milliarder kroner tilbakebetalt. Rundt 35.000 personer betalte for lite skatt og må derfor betale til sammen 907 millioner kroner i restskatt.

For de som hadde skatt til gode var snittbeløpet 12.898 kroner, mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 26.103 kroner, opplyser Skatteetaten.