Molde, Kristiansund og Ålesund inngår historisk næringssamarbeid

Nyheter

Det skriver lederne for Kristiansund og Nordmøre næringsforum, Molde næringsforum og næringsforeningen i Ålesundregionen i ei pressemelding. De inngår nå et historisk samarbeid, og skal arrangere felles rekrutteringsmesse i Oslo 16. april 2020.

– En av hovedutfordringene for nærings- og samfunnslivet framover er å skaffe riktig og nok arbeidskraft. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her, på nye arenaer. Molde næringsforum tok derfor i vinter initiativ til arrangementet «Bli med hjem», sier Britt Flo, daglig leder i Molde næringsforum.

Hun forteller at arrangementet er en arena der næringsliv og andre kan vise seg fram for framtidig arbeidskraft.

– Vi så fort at det var naturlig å tenke en større region, så vi fikk med Nordmøre ved Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN), og sammen arrangerte vi «Bli med hjem» 24. april 2019 i Oslo, sier hun.

Over 50 bedrifter og nærmere 20 kommuner fra Nordmøre og Romsdal deltok på arrangementet. Til sammen hadde de med 300 ledige stillinger i bagasjen til Oslo.

– Tilbakemeldingene fra både utstillerne og deltakerne viste at dette er en god arena for rekruttering og markedsføring av regionen som en god plass å jobbe og leve. Arrangementet ble en kjempesuksess! Utstillerne fortalte at de til sammen møtte over 400 personer som var aktuelle for jobb i Nordmøre og Romsdal, sier daglig leder i KNN, Monika Eeg.

Da de bestemte seg for å arrangere «Bli med hjem» i 2020 ble Flo og Eeg tidlig enig om å ha med Sunnmøre.

– Den invitasjonen takket vi ja til med en gang, sier Bente Lund Jacobsen, daglig leder i næringsforeningen i Ålesundsregionen.

– Jeg vil tro det er stor interesse også fra næringsliv og kommuner på Sunnmøre til å bli med på dette, sier hun.