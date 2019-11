Legger fram hemmelig Istad-rapport

Nyheter

MOLDE: Varaordfører Sidsel Rykhus (A), som håndterer alle saker som gjelder Istad fordi ordfører Torgeir Dahl (H) er inhabil, opplyser at rapporten er bestilt for lang tid siden, og ikke har sammenheng med budet Tussa Kraft nå har framsatt på samtlige aksjer i Moldekraft. Et bud som – om det blir antatt – vil sikre Tussa Kraft kontroll med Istad.