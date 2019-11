– Det var penger å tjene på gris tidligere

Nyheter

Gjemnesgris leverer den optimale julegrisen. Slik har det vært i år etter år, og nå er det duket for høgsesong igjen for den standhaftige grisebonden på Hoem. Vi møtes utenfor grisefjøsen, som er 20 år gammel og rundt 1000 kvadratmeter stor. Det lukter veldig gris her, direkte stramt. Det er ikke til å stikke under en stol. Vi er i grisgrendte strøk på idylliske Hoem, som ligger mellom Flemma og Torvikbukt.