Nyheter

Tre personer ble sendt til sjukehus etter kollisjon på Fv 64 ved Fræneidet lørdag ettermiddag, opplyser politiet.

- To personbiler har kollidert, og en av bilene havnet på sida utfor vegen. Ingen ble fastklemt, men brannvesenet måtte bidra for at de som var i bilen kunne komme seg ut, opplyser Sindre Molnes ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

De involverte framsto lettere skadd / uskadd, men ble altså uansett sendt til traumemottak på sjukehuset, ifølge politiet.

Saka oppdateres.