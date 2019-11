Nyheter

Landsstyremøte i Rødt

Bjørnar Moxnes holder leders tale om den politiske situasjonen når helgas landsstyremøte i Rødt starter lørdag i Skippergata 7 i Oslo. Dette skal etter planen skje klokka 10.45 til 11.15.

Hovedsaker på møtet er evaluering av lokalvalget, konstituering av utvalg og forberedelser til landsmøtet i 2021.

Den periodiske tabellen er 150 år

Lørdag feirer Teknisk Muesum at det i år er 150 år siden den russiske kjemiprofessoren Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev utarbeidet det første utkastet til periodesystemet.

Teknisk museum feirer jubileet med en kjemifestival for alle i Kjelsåsveien i Oslo, med start klokka 12.

Skotsk uavhengighetsmarsj

Nicola Sturgeon skal tale klokka 11 under et stort arrangement i Glasgow med krav om skotsk uavhengighet for første gang siden 2014.

Med nyvalg i Storbritannia og mulige nye alternativer i brexitdebatten er også spørsmålet rundt skotsk uavhengighet blitt aktuelt igjen.

De dødes dag i Mexico

De dødes dag, også kalt Día de Muerto på spansk, markeres over hele Mexico.

Feiringen er en blanding av gamle indianske tradisjoner fra førcolumbiansk tid og skikkene for den katolske Allhelgensdag.