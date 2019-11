Nyheter

Mann angrepet av ungdommer

En mann i tidlig 40-årene ble sent fredag kveld angrepet av ti menn, som politiet beskriver som ungdommer, på Lambertseter i Oslo.

Den fornærmede ble slått og sparket. Han blødde fra hodet da nødetatene kom på stedet og ble kjørt til sykehus for sjekk. Mannen ble frastjålet en jakke. Det operative søket etter ungdommene ble avsluttet i løpet av natta.

Hytte overtent i Vinje

En hytte i Rauland i Telemark begynte natt til lørdag å brenne og ble etter hvert overtent. Folk i rundt fire nærliggende hytter ble evakuert som følge av fare for spredning, men fikk i løpet av natta vende tilbake.

To timer etter at brannvesenet fikk melding om brannen, i 3-tiden, fikk de kontroll på flammene.

Storbritannia forbyr skifergassboring

Den britiske regjering kunngjorde natt til lørdag en midlertidig stans i boringen etter skifergass, såkalt fracking, fordi det kan utløse jordskjelv.

All fracking ble lagt på is i Storbritannia etter rystelser i Lancashire i august. Arbeids- og energiminister Andrea Leadsom sier det er umulig å forutsi sannsynligheten for eller størrelsen på skjelv.

Avtroppende energiminister vil ikke vitne

Rick Perry, som går av som energiminister til nyttår, vil ikke vitne bak lukkede dører i riksrettsprosessen mot Donald Trump onsdag, sier Energidepartementet.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har innkalt Rick Perry som vitne neste uke, men talsperson i Energidepartementet Shaylyn Hynes sier Perry kun vil vurdere å vitne i en åpen høring.

Jane Fonda pågrepet igjen

Skuespiller og klimaaktivist Jane Fonda (81) ble fredag igjen pågrepet under en ny demonstrasjon mot politikeres mangel på innsats mot klimaendringer.

Fonda sier det er svenske Greta Thunberg som har inspirert henne til å demonstrere hver fredag. Neste fredag skal hun ha med seg Diane Lane og Mark Ruffalo.